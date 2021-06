Els cineclubs d’arreu dels països catalans celebren una trobada anual que, malauradament, el 2020 va quedar suspesa per motius sanitaris. Enguany es reprèn aquesta iniciativa, que tindrà lloc a Figueres durant aquest cap de setmana. El cineclub Diòptria, que aquest 2021 celebra els seus 25 anys, ha volgut aprofitar l’efemèride per actuar com a amfitrió de la trobada, que tindrà lloc a La Cate, entitat amb la qual Diòptria ha mantingut una relació continuada al llarg dels anys i que enguany celebra el seu centenari.

El Cineclub Diòptria, la Federació Catalana de Cineclubs i l’Ajuntament, han organitzat un programa d’activitats en que hi participaran 28 cineclubs (24 de manera presencial i 4 via streaming), amb més d’una seixantena d’assistents. En el decurs de les activitats d’avui, es farà entrega a títol pòstum del reconeixement de Soci d’Honor a l’empresari i exhibidor cinematogràfic figuerenc Antoni Camprubí.