La nova pel·lícula d’Agustí Villaronga, El ventre del mar, va fer història ahir al Festival de Màlaga en obtenir la Biznaga d’Or a la millor pel·lícula, la de plata a millor direcció, a millor guió i a millor actor per a Roger Casamajor. També es va endur el guardó a millor fotografia per a Josep Maria Civil i Blai Tomàs i la millor música per al compositor Marcús J.G.R, marcant així un rècord al certamen.

El film retrata el naufragi real de la fragata Alliance el 1816 i és una adaptació d’Oceà mar d’Alessandro Baricco. Villaronga va afirmar que la pel·lícula és una adaptació d’un text que ell va intentar adaptar al teatre en un inici. El film, va dir Villaronga, va néixer durant la pandèmia de la covid-19, «en un moment en el qual la gent es posava a cantar als terrats o escriure poemes. Va ser com un «acte de rebel·lió» tirar endavant el projecte amb la idea que la cultura no s’havia d’aturar.

El film Destello bravío, opera prima d’Ainhoa Rodríguez coproduïda per Lluís Miñarro, va rebre la Biznaga de plata-premi especial del jurat i el guardó a millor muntatge. Chavalas, de Carol Rodríguez, va ser premi del públic.