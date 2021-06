Allau de peticions per convertir-se en un dels nous llibreters de Calonge

A finals de maig, una singular notícia va fer la volta al món: «Calonge ofereix 10.000 euros a set empresaris que vulguin obrir una llibreria al casc antic». Ara, dues setmanes després, la localitat baixempordanesa comença els preparatius per a convertir-se en la primera booktown estable de Catalunya.

Amants dels llibres procedents de Xile, el País Basc o Extremadura, així com també d’arreu del territori català, estan fent arribar a l’Ajuntament de Calonge el seu projecte de negoci per a convertir-se en un dels set futurs llibreters que a la tardor aixecarà la persiana al casc antic. La xifra de sol·licituds, però, ha sobrepassat totes les expectatives dels impulsors de la iniciativa, i és que fins ahir un total de 204 persones s’han interessat per la iniciativa, entre llibreters, editorials, il·lustradors, contacontes, especialistes en literatura infantil o en literatura interreligiosa.

El repte: «Fer coses insòlites», sosté el regidor de Cultura, Norbert Botella. En aquest sentit, assenyala que volen «trencar motlles» i oferir propostes «úniques al món». I és que tot i que en un inici la proposta s’adreçava a llibreters professionals, assegura que han quedat «molt sorpresos» pel discurs d’algunes sol·licituds de persones sense experiència en el sector, pel que caldrà reformular aquesta premissa.

Si fa dues setmanes eren set els locals que es posaven a disposició dels futurs llibreters per a situar-hi l’establiment, la demanda massiva, juntament amb la complicitat dels propietaris, ha fet créixer la xifra fins a dotze. Alguns, però, ronden els cinquanta metres quadrats, pel que caldrà ubicar-hi un tipus d’activitat vinculada amb l’univers literari que s’adeqüi a les característiques de l’espai. Antics comerços en desús, des de negocis de betes i fils a apoteques així com negocis que abans o després de la pandèmia es van veure obligats a abaixar la persiana, es convertiran en temples literaris.

El nou hub cultural del llibre, que entrarà en funcionament a partir de la tardor, comptarà també amb «una programació que fins ara no s’ha vist mai», assegura Botella. En aquest sentit, assenyala que «volem fer la competència a Girona o Barcelona amb la idea de deslocalitzar la cultura i que no sempre estigui en mans dels mateixos centres».

La màxima és convertir Calonge en una «universitat oberta» que esdevingui alhora un pol d’atracció pel turisme cultural. En aquest sentit, Botella assegura que l’objectiu és atraure 150.000 persones anuals en el que serà un pelegrinatge al món literari. Per la seva banda, els establiments oferiran programació pròpia, i alhora, es programaran activitats paral·leles en clau de ciutat que posin en valor la literatura i converteixin Calonge en un punt de creació literària.

La instal·lació de fibra òptica al casc antic vehicularà l’aparador digital de la booktown,a partir d’on cada llibreria crearà la seva pròpia comunitat. Davant de plataformes com Amazon, Botella assegura que «cada llibreter apostarà per un projecte humanístic i de proximitat».

Economia de la creativitat

El regidor de Cultura assegura que «apostem per l’economia taronja», és a dir, «l’economia de la creativitat». En aquest sentit, assegura que «el que volem és fer que els nostres usos de la despesa canviïn», a partir d’on assenyala que «si no destinem diners a consumir cultura estem davant d’un país malalt».

Línies d’ajudes

Per a fer-ho realitat, el consistori ha aprovat un paquet d’ajudes i bonificacions. En concret, 10.000 euros per a subvencionar l’adquisició de l’equipament i fins a 6.000 euros per a la contractació de personal. També s’ajudarà amb un 50% del cost de la rehabilitació dels immobles on hi haurà les llibreries, amb un topall de 60.000 euros i una bonificació d’un 90% de la taxa de llicència d’activitats. En paral·lel, també hi haurà cursos de formació per donar-los eines en la digitalització i també habilitats empresarials i de gestió.

ELS FUTURS ESTABLIMENTS. L’Ajuntament de Calonge ofereix dotze locals a disposició dels empresaris. 1 Local situat a la plaça de la Doma. 2 Local situat a la plaça Major. 3 Local situat al carrer Major. F