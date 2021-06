La 26a Fira de Circ de la Bisbal d’Empordà, que tindrà lloc entre el 16 i el 18 de juliol, centrarà enguany la seva programació en les produccions locals per donar suport al sector, molt tocat per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Una quarantena d’espectacles i una trentena de companyies configuren la programació d’aquesta edició de la fira, que per primera vegada, estrenarà una producció pròpia. Concretament, i segons l'organització, es tracta d'un espectacle de cabaret que servirà per cloure el certamen. En aquest cabaret s'hi ensenyaran diverses disciplines com ara la roda cyr, suspensió capil·lar, malabars o equilibrisme. L'espectacle tindrà una durada de setanta minuts i comptarà amb l'acompanyament musical dels músics bisbalencs Bou Brothers.

Clown, acrobàcies, malabars, trapezi, aeri, equilibrisme, diàbolo, malabars, màstil, perxa xinesa gestual o bàscula són algunes de les disciplines artístiques que conformen la programació d’enguany on destaquen noms com Circ Pistolet, Leandre Clown, En Diciembre, Fusión Callejera, Kolektivo Konica, Cia. Du’k’to, Cia. Alta Gama, Cia. Voletemps, Los Galindos o Duo Laos.

El programa d’enguany, que malgrat l'aposta per la producció local també comptarà amb companyies d'Euskadi, Andalusia, Madrid o França, vol incidir en la captació de nous públics i per això. Sis propostes més urbanes com Fusión Callejera volen servir per captar el públic més juvenil dins una programació que manté l’habitual i notable accent contemporani amb espectacles que, a més d’entretenir volen aportar algun missatge.

Un festival segur i responsable

La Fira de Circ al Carrer tornarà a oferir una programació adaptada a la situació sanitària que es repartirà en tres dies, de divendres a diumenge, a una desena d’espais de la Bisbal d’Empordà amb aforament limitat: la plaça del Castell, Terracotta Museu, plaça Germans Sitjar, Joan de Margarit, Escoles Velles, Mas Clarà, Torre Maria, Biblioteca Lluïsa Duran, Espai Fira (passeig Marimon Asprer) i el Parc 8 de Març. Tal com ja va passar a l’edició passada, es mantindran mesures que assegurin la protecció del públic, artistes i organització, cenyint la fira a diverses pautes i limitacions d’aforament i mobilitat. En aquest sentit, alguns espectacles també seran retransmesos en streaming a través del web i xarxes de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal.