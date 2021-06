Gilberto Gil, Ara Malikian, Sílvia Pérez Cruz, María José Llergo, Rigoberta Bandini, Sopa de Cabra, Joan Dausà, El Petit de Cal Eril i Albert Pla seran els protagonistes de la programació musical del festival Temporada Alta, que celebrarà la seva trentena edició entre el 8 d'octubre i el 13 de desembre a Girona i Salt. El festival de tardor recupera enguany la música en directe, després de les afectacions per la crisi de la Covid-19 en la passada edició. Les entrades ja es poden adquirir a través del web del festival.

Com és habitual, el festival combina en el seu cartell noms consagrats amb el talent jove. Gilberto Gil, llegenda de la música brasilera, repassarà, el 12 d'octubre a l'Auditori de Girona, la seva trajectòria per oferir-nos un viatge íntim en companyia dels seus fills a dalt de l'escenari en un concert organitzat amb la col·laboració del Festival Cruïlla. Altres noms consagrats que passaran pel festival gironí seran el violinista libanès Ara Malikian i el cantautor Albert Pla, que actuaran a l'Auditori de Girona el 6 de novembre i l'1 de novembre al Teatre Municipal, respectivament.

També a través d'una col·laboració, en aquest cas amb el festival gironí NEU!, arribarà -el 26 de novembre al Teatre Municipal de Girona- El Petit de Cal Eril, que presentarà el seu nou treball. El talent emergent d'aquesta edició estarà representat per Rigoberta Bandini. El projecte musical de l'actriu i cantant barcelonina Paula Ribó, que va es va donar a conèixer l'any passat dins l'escena independent espanyola amb èxits com In Spain We Call it Soledad o Too Many Drugs, desembarcarà el 8 de desembre a l'Auditori de Girona. També destaca el nom de la cantaora cordovesa María José Llergo, considerada una de les grans renovadores del flamenc, gràcies a la seva atractiva fusió entre tradició i modernitat, que trepitjarà l'escenari del Teatre Municipal el 31 d'octubre.

En l'apartat gironí, Sopa de Cabra celebrarà al Temporada Alta els 30 anys del Ben Endins, el seu mític disc en directe. Enregistrat a la sala barcelonina Zeleste (actual Razzmatazz), l'àlbum contenia els grans èxits de la primera etapa de la banda, i es va acabar convertint en el disc més venut de la història del rock català amb més de 100.000 còpies comercialitzades.

El cartell de Pere Noguera

L'artista plàstic Pere Noguera ha sigut l'encarregat aquest any de fer el disseny del cartell del festival. Nascut a la Bisbal d'Empordà el 1941, la seva trajectòria té origen dins del marc de noves poètiques conceptuals dels anys 70. De manera "radical i contundent", segons destaca el festival en un comunicat, pel cartell ha presentat la seva obra Nodrir. Vacamorta és la matèria (2021), una peça feta amb dues cadires de boga, una taula de fusta, ossos d'animal i pols d'argila.