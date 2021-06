El disc de comiat de Txarango ja és una realitat. Després d’haver de cancel·lar la gira El gran circ el 2020 i ajornar el festival Clownia fins al 2022, el grup va publicar ahir a les plataformes digitals El gran ball, un disc doble d’edició limitada que recull els grans èxits reinterpretats en col·laboració amb una cinquantena d’artistes.

Lluís Llach, Gerard Quintana, Joan Garriga, Stay Homas, Judit Nedderman, Zoo, Miki Núñez, Marcel i Júlia, Natxo Tarrés, El Diluvi, Joan Dausà, Alba Reche, Nil Moliner, Doctor Prats, Germà Negre, Pupil·les, Lluís Gavaldà o Ramon Mirabet són algunes de les veus que han acompanyat la banda en el seu últim treball discogràfic.

De fet, l’àlbum, es va idear com a compensació per a tots aquells que havien adquirit entrades per la gira de comiat del grup. Per això, l’edició física és limitada i no s’ha venut a botigues, sinó que es va oferir com a bescanvi d’aquella entrada a qui ho demanés i només es va vendre al seu web durant un temps limitat. El resultat, 23.500 còpies venudes que li han valgut, abans de veure la llum a les plataformes, un disc d’or.