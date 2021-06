El Festimams escalfa motors per a la seva cinquena edició, que se celebrarà per primera vegada al pati de la Casa de Cultura de Girona i comptarà amb quatre dies de programació.

El tret de sortida serà demà, de la mà de Maria Rovira Oye Sherman i Ana Polo, que s’han fet un lloc dins del panorama humorístic català a través d’una perspectiva feminista. Fins diumenge, passaran per l’escenari els monòlegs d’El Soterrani, La Ludwing Band, Jordi Pota, La Sotana, Peyu i Jair Domínguez, i Guillem Roma. Clausuraran l’edició Fel Faixedas i el saxofonista Pep Poblet amb una adaptació teatral de la novel·la La força d’un destí de l’escriptor Martí Gironell. L’organització va anunciar ahir que aquesta darrera actuació ha canviat d’hora, i tindrà lloc diumenge a dos quarts de set de la tarda.

A les portes de l’arrencada, el festival ja ha venut el 70% de les entrades. Els espectacles de La Sotana, El Soterrani, i Peyu i Jair Domínguez ja han exhaurit les localitats disponibles.

El director artístic del certamen, Fel Faixedas, recorda que el Festimams «no és un festival de teatre d’humor, sinó un festival del bon humor, ja que els espectacles no necessàriament ens han de fer riure, sinó fer-nos entrar en un estat de bon rotllo i benestar». En aquest sentit, apunta que aquest és un dels seus objectius, «portar a la ciutat espectacles que tinguin el segell de bon rotllo i que siguin complicats de veure a les comarques gironines».

El certamen, dirigit per Fel Faixedas i Raül Cuadras, va posar a la venda a l’abril prop de 150 entrades per cada espectacle. Aquesta edició comptarà amb un concurs de micro obert per a descobrir nous talents artístics, ja siguin de l’àmbit de l’humor o de la música. L’organització establirà una col·laboració amb els nous talents que sorgeixin per a l’edició del Festimams del 2022.