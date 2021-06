El Premi Cerverí a la cançó amb la millor lletra en català de la temporada ja té els vuit finalistes de l’edició d’aquest any 2021. Es tracta de Meteorit ferit de Maria Arnal i Marcel Bagés, Autonomia per principiants de Maria Jaume, Ales al vent de Gemma Humet, Amor de Ferran Palau, Putu any de Guineu, L’amor fa calor de Renaldo & Clara, Salvem el planeta! de Joan Colomo i Pep de Da Souza. De la votació popular en sortirà el Premi Cerverí 2021 a la millor lletra de cançó editada en català, que s’anunciarà en la gala de lliurament dels Premis Prudenci Bertrana el proper 21 de setembre en l’acte que es farà a l’Auditori de Girona.