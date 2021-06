La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya ultima els preparatius per a entonar un gran repte: reinterpretar la banda sonora del país a partir dels grans èxits segellats per la discogràfica gironina Música Global amb motiu del seu 25è aniversari.

Un total de vint-i-cinc cançons reversionades, des de temes de Ja T’ho Diré a Els Amics de les Arts passant per Glaucs, Gossos, Blaumut, El Petit Príncep, Sopa de Cabra, Lax’n’Busto, Els Catarres, Doctor Prats, Gertrudis, Buhos o Miki Núñez formaran part d’un repertori fet a mida per a l’ocasió que vol homenatjar la trajectòria de la discogràfica fundada a Girona l’any 1995 per Salvador Cufí. A peu d’escenari, però, hi haurà quatre grans noms de l’escena musical catalana. Es tracta de Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núñez i Paula Giberga, a més de la Polifònica de Puig-reig, que seran els encarregats de posar veu a les peces més emblemàtiques que han marcat la història de la discogràfica, així com de diverses generacions de catalans.

I és que, segons Manu Guix, «la música en català ha evolucionat d’una manera molt positiva al llarg d’aquests vint-i-cinc anys, tant en la qualitat dels músics com en la diversitat d’estils». En aquest sentit, assegura que «la música catalana es troba en un moment molt dolç en què hi ha molta creació i el públic té moltes ganes de consumir-ne», però malgrat la seva «salut de ferro», recorda que «l’hem de cuidar».

L’espectacle «Emociona’t amb la SCCC» s’havia de celebrar al novembre, però la pandèmia va obligar a posposar-lo. Ara, set mesos després, arriba a l’Auditori de Girona, on des de demà i fins diumenge oferirà quatre concerts.

El president de Música Global, Salvador Cufí, assegura que «vint-i-cinc anys costen de fer dins del món musical» i subratlla que els èxits de la discogràfica reinterpretats per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya «és un somni fet realitat».

El segell Música Global compta actualment amb quaranta artistes en actiu, però al llarg dels seus vint-i-cinc anys d’història ha treballat amb més de dos-cents cinquanta artistes d’arreu del territori de parla catalana. El que en els seus inicis va ser una discogràfica enfocada als artistes gironins, mica en mica es va anar ampliant i ara ja s’ha consolidat com un dels segells imprescindibles del país. «Si som alguna cosa és gràcies a la confiança dels artistes i al seu talent», afirma, a partir d’on sosté que «nosaltres donem a conèixer la seva música i deixem que la gent els faci grans».

El repertori, el gran repte

La tria, sosté Cufí, va sorgir del consens entre la Fundació Metalquimia, impulsora del projecte musical de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la direcció de l’orquestra i la discogràfica. Per la seva banda, el director de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Francesc Cassú, assenyala que va ser una «feina laboriosa però imprescindible», a partir d’on van passar d’una primera selecció de dos-cents temes als vint-i-cinc que finalment s’interpretaran, destriats en clau històrica, tècnica i emocional.