L'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) ha alertat aquest dijous que les seves sales que no puguin separar la zona d'hostaleria de la de ball no podran obrir de moment, com en els darrers 15 mesos. En aquest context, l'associació ha demanat al Departament de Salut que faci "una obertura realista i respectuosa amb l'activitat de les sales de música". Ha indicat que un sector "tan castigat com el de les sales de concerts i sales de festa, moltes d'elles sobretot les més grans, no se'ls hi pot demanar que siguin el que no són, que inverteixin i col·loquin mobiliari que impedeixi el ball".

Des de l'ASACC, han valorat les primeres passes cap a l'obertura de l'oci nocturn i les sessions de club, però ha afegit que no per això deixen de reivindicar el paper fonamental de les sales de música com a part de la solució a molts dels problemes que relaxació d'algunes mesures està provocant, les concentracions sense control ni mesures de seguretat a les platges, parcs, passejos i places.

Ha celebrat l'acord amb el Col·legi de Farmacèutics i la venda de test d'antígens a les farmàcies amb resultats avalats per les mateixes que permetrà l'accés del públic, vacunat o amb resultat negatiu, als locals amb un risc mínim de contagis.

Des de l'ASACC, ha remarcat que les sales no estan dissenyades per a tenir taules i cadires a les zones de ball, ni als concerts ni a les sessions. Considera que no poden invertir en unes mesures que provocaran més pèrdues encara, reduint el seu espai a un 20% com a màxim. En aquest sentit, l'ASACC no entén com el Departament de Salut no aprofita els recursos dels quals disposa per fer una obertura realista i respectuosa amb l'activitat de les sales de música.

En aquest context, ha apuntat que els assajos de la Sala Apolo, el Palau Sant Jordi i La Mirona han demostrat que "és viable fer-ho amb unes mesures molt diferents a les publicades i que provocaran que sigui sent més atractiva una festa improvisada al carrer que assistir a una sala".