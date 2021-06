Una escola d’arts escèniques nascuda a casa i pels de casa. I és que tot i que la pandèmia ha posat contra les cordes una de les cares visibles de l’escena cultural, la directora teatral i productora Cora Rosell ha fundat un centre formatiu que oferirà, a partir de l’octubre, el primer graduat en teatre musical professional de les comarques gironines.

Es tracta d’un recorregut de quatre anys que vol formar intèrprets professionals amb un domini acurat del teatre, el cant i la dansa, des del jazz al ballet, passant per formació en dicció catalana i castellana, així com bases sòlides d’interpretació. A més, l’escola ofereix un segon graduat, l’únic que es programa arreu de la província: el d’art dramàtic. Ambdós estudis, que es faran en forma t presencial i comptaran amb divuit places per curs, requeriran la superació d’una prova d’accés, convocada del 6 al 10 de setembre.

«Sempre he pensat que a Girona faltava un centre professional que oferís aquests estudis a la gent d’aquí», subratlla la directora de l’escola, Cora Rosell. Assegura que ha apostat per a crear una oferta formativa de qualitat, inèdita fins ara a Girona, perquè el talent local no hagi de marxar a estudiar a Barcelona.

Sis professors en actiu

L’escola comptarà, aquest primer any, amb 6 professors en actiu, tant formadors com coreògrafs professionals, directors de musicals o directors teatrals. Es tracta de Berta Reixach, Mònica Labian, Ernest Ollero, Sergi Benet i Oriol Serra, a més de Cora Rosell.

La metodologia, assegura la directora de l’escola, s’inspira en el mètode Stanislavski, utilitzat per centres com l’Actor’s Studio de Nova York. «Es tracta que l’actor o l’actriu es cregui el personatge i el que li passa, que el visqui de veritat, i això es reflecteix en la manera en com ho transmet».

L’objectiu és que els estudiants «surtin preparats per a anar a càstings». A més, l’escola apostarà també per cursos impartits per professionals del sector, que a més de formar als futurs actors i actrius, permetin teixir una xarxa de networking i «començar a crear una agenda de contactes», sosté Rosell.

En paral·lel als graduats en teatre musical i art dramàtic, de 4 i 3 anys respectivament, La Diana oferirà un curs preparatori per facilitar el primer contacte amb les arts escèniques i alhora oferir formació prèvia per a accedir als dos graduats. També comptarà amb curs dirigit als joves d’entre 16 i 18 anys que vulguin realitzar , a posteriori, una formació professional com a actors, així com també adreçat a amants del teatre.

Una producció sota el braç

Com a projecte final dels dos graduats, els alumnes lideraran el muntatge d’una obra musical o una producció teatral. «Els ensenyarem a produir el seu propi espectacle perquè quan surtin de l’escola puguin obrir la seva companyia», afirma Rosell. I és que, tot i que no s’ofereixen pràctiques curriculars com a tal, la directora de l’escola aposta per un format que els permeti fer-se un lloc real al mercat. A més, els alumnes seran també els encarregats de programar la gira, pel que a més de produir l’obra, hauran de ser capaços de moure l’espectacle.

La Diana, la nova escola gironina d’arts escèniques, s’ubicarà al passeig d’Olot de Girona.