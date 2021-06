Una visita guiada ressegueix els passos de la banda d'Erik el Belga aquella nit d'ara fa 41 anys i recrea el robatori "sacríleg" de l'Arqueta de Banyoles. El recorregut per l'interior del monestir ensenya el forat on van amagar-se els lladres, com van deixar la sagristia –dins la qual hi havia el reliquiari gòtic- i les peripècies que van fer per sortir del monestir. Perquè si bé van planificar a consciència la primera part del robatori, un cop ja tenien les figuretes dels sants, els lladres van anar amunt i avall del recinte buscant una sortida. El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, diu que la visita, amb un punt detectivesc, "en certa manera té una funció terapèutica", perquè parla d'un episodi "traumàtic" des d'una visió pedagògica.