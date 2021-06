Els Festivals de Calonge-Espectacles tot l’any presenten per aquest estiu la proposta Va de Masos, un cicle de 4 concerts que tindran lloc en diferents masos del municipi. Jo Jet i Maria Ribot, Xavier Calvet, Anna Ferrer i Miratjazz són les propostes d’aquesta proposta que busca el contacte directe amb la natura, amb la pagesia tradicional del municipi. La iniciativa es planteja com una simbiosi entre música, cultura i terra per assaborir diferents propostes artístiques des de la proximitat i el contacte amb la natura. L’objectiu de Va de Masos és doble: oferir una programació musical de qualitat i de proximitat, i acostar el públic a racons sovint desconeguts del municipi. El cicle inclou quatre concerts,-un cop al mes-, en diferents espais emblemàtics i de gran interès i bellesa: Jo Jet i Maria Ribot «sant llorenç» - Mas Eugeni (Dimarts 29 de juny); Xavier Calvet «Crosswinds» - Mas Monells del Pla (dimarts 20 de juliol); Anna Ferrer «Cantares» - Mas Molla (dimarts 24 d’agost); Miratjazz - Torre Lloreta (dimarts 7 de setembre).

A banda del cicle Va de Masos, Festivals de Calonge també organitza enguany l’espectacle Emociona’t amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya - 25 anys de Música Global. Aquest concert, estrenat ahir a Girona, tindrà lloc en el marc de la Festa Major de Calonge, el 6 de juliol al castell. Compta amb la participació de Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núnez i Paula Giberga.