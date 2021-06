Un repte majúscul acompassava el batec d’intèrprets i espectadors a pocs minuts de començar l’espectacle. I és que reinterpretar els èxits que han posat banda sonora a la vida de generacions de catalans no podia ser feina fàcil. L’acte va engegar amb un vídeo de felicitació a la discogràfica gironina Musica Global, on es van poder veure cares conegudes com l’escriptor Martí Gironell, els xefs Joan, Josep i Jordi Roca, el director de l’ICEC Miquel Cuaranta, l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, l’exconseller de Cultura Lluís Puig o l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

La tensió de les expectatives confrontava amb la il·lusió feta somriure que s’amagava darrere les mascaretes. Va aparèixer el vicepresident de la Fundació Metalquimia, Josep Lagares, que va subratllar que «arran de la crisi del coronavirus vam tenir molt clar que la prioritat era donar suport a la cultura perquè és el reflex de l’ànima d’un país». «Sense Musica Global el panorama musical del país no seria el mateix», va sentenciar.

I aleshores, tot seguit, la Simfònica de Cobla i Corda, dirigida per Francesc Cassú, acompanyada per la Polifònica de Puig-reig, una de les grans protagonistes, sens dubte, de l’espectacle, va trencar el gel, sota la direcció musical de Josep Maria Conangla i la direcció coral d’Emmanuel Niubò. Sopranos, contralts, tenors i baixos van encarnar Glaucs, Antònia Font, Whiskyn’s i Obeses amb la revisió dels temes Els teus ulls glaucs, Canta, Balla i Ens en sortirem. I va arribar l’ovació. Primer assalt, superat.

La barcelonina Paula Giberga es va vestir de Blaumut en la primera actuació en solitari de la nit per a donar vida a una nova versió de 21 botons. El va seguir un dels moments més esperats de la vetllada: la pujada a l’escenari de Miki Núñez, que en forma de duet va posar veu a Ara de Doctor Prats. La cireteta del pastís va arribar amb Elena Gadel, que juntament amb Miki Núñez van recuperar el mític Corren de Gossos. El que tampoc podia faltar era El petit príncep, que Manu Guix, acompanyat del virtuosisme de Gadel, regalaven al públic gironí, que minuts més tard quedava delaitat per la interpretació en solitari del cantant barceloní del clàssic Tornarem de Lax’n’Busto.

El que també va tornar va ser la màgia d’Els Catarres amb un triplet interpretat per tots els artistes, que van versionar els temes Vull estar amb tu, Rock&Roll i Fins que arribi l’alba. L’Auditori bullia, en un dels punts àlgids de la nit. La serenitat de Si véns de Ja t’ho diré, la primera banda amb la que va treballar la discogràfica gironina Música Global, segellat pel timbre d’Elena Gadel, va acaronar les 600 persones que es van congregar a l’Auditori de Girona. El duet femení va doblar a Beth amb Tots els botons i Camins de Sopa de Cabra, amb la força de Manu Guix i la potència de Paula Giberga. El meu cos dels Amics de les Arts, va arribar de la mà de Manu Guix i Miki Núñez, que es va quedar a l’escenari per a interpretar Escriurem. A continuació va sonar Volcans de Buhos amb una actuació conjunta.

Junts som invencibles, una picada d’ullet a l’aposta de Música Global per la música en català, semblava que seria el final. Però encara quedava que els quatre solistes interpretessin plegats Celebrem, i Les nits no moren mai i Caminem lluny, de Doctor Prats. La traca final va arribar amb la interpretació del Cant dels Segadors amb la SCCC i la Polifònica de Puig-reig, on el públic es va posar d’empeus, en un digne final per a un espectacle capaç d’emocionar tot l’Auditori.