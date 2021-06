Sopa de Cabra dóna avui el tret de sortida a la gira de celebració del 30è aniversari de l’àlbum Ben endins, el disc més venut de la història del rock català amb més de 150.000 còpies. Ho farà al municipi tarragoní de La Pobla de Mafumet, i la gira també farà parada a les comarques gironines. Concretament a Les Planes d’Hostoles, Gualta, Alp, Calella de Palafrugell, Lloret de Mar i Girona. La banda liderada per Gerard Quintana repassarà el repertori del disc, des de clàssics com Si et quedes amb mi, El boig de la ciutat o L’Empordà, a èxits que han marcat la seva trajectòria.

A més, la banda gironina està preparant una segona versió d’un clàssic del disc, que es publicarà a la tardor. En paral·lel, està treballant en un documental que veurà la llum a principis del 2022 i en una exposició que s’instal·larà a la Casa de la Cultura. A més, al llarg dels propers mesos s’anunciarà un gran concert de final de gira, que ja han avançat que comptarà amb nombroses col·laboracions.