Males notícies per als seguidors de Ben Harper. El músic nord-americà ha anunciat la cancel·lació de la gira europea que el pròxim 23 de juliol havia de fer parada al festival de Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols. L’artista ha emès un comunicat en el qual explica que la supensió de la gira, que es titulava A Solo Evening With Ben Harper, es deu «a la preocupant situació actual en relació a la salut i la seguretat de les persones per la pandèmia». El cantant i guitarrista californià afegeix que la decisió de suspendre aquests concerts ha estat «difícil però necessària». Harper expressa finalment en el comunicat el seu agraïment i suport a tots els seguidors europeus i afirma que espera poder tornar aviat.

Ben Harper era un dels pocs artistes internacionals programats en aquesta edició del festival gironí, que també inclou en el seu cartell a l’italià Zucchero. La 59a edició del festival, que tindrà lloc entre juliol i agost, comptarà amb artistes com Vetusta Morla, Xoel López amb Iván Ferreiro, Bad Gyal o Manuel Carrasco