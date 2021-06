El Canet Rock 2021 habilitarà 15 punts arreu de Catalunya per fer-se el test d'antígens per assistir al festival. Entre aquests es troben Girona i Olot. Les 13 localitzacions restants es situaran a Barcelona, Canet de Mar, Granollers, Lleida, Manresa, Reus, Sabadell, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Un resultat negatiu és requisit indispensable per accedir al recinte del Pla d'en Sala, també per a les persones que ja han estat vacunades. En total, s'hi faran més de 22.000 proves entre públic, organització, treballadors, artistes i premsa el mateix dissabte 3 de juliol entre les 9 hores del matí i les 20 hores del vespre. Des d'avui, els assistents al festival ja poden reservar hora per fer-se el test a la localitat més propera.

L'organització ha preparat un sistema perquè els qui tinguin entrada des de fa més d'un any, la substitueixin per una altra que inclou el test. Aquest operatiu suposarà un sobre cost de les entrades de 7 euros. Un cop s'hagin canviat les entrades, els assistents hauran de descarregar-se l'aplicació Canet Rock Test en els seus dispositius mòbils i crear un usuari. Aquesta aplicació, que estarà disponible en els pròxims dies, permetrà fer-se el test, rebre el resultat i servirà per accedir al recinte. Per poder entrar al Canet Rock 2021 caldrà portar, doncs, l'aplicació amb el resultat negatiu de l'antigen i el DNI. En el mateix accés, l'organització facilitarà una mascareta FFP2 que serà obligatòria dur-la durant el festival. El cartell del festival és el mateix que es preveia per a l'edició de l'any passat, amb Stay Homas, Buhos, Zoo, Suu, Oques Grasses, Doctor Prats, Miki Núñez, Ciudad Jara, Ítaca Band, Roba Estesa, Lildami, JazzWoman, Miquel del Roig i Cesc, a més de tres discjòqueis.