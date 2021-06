Barcelona va retre homenatge ahir al dramaturg Josep Maria Benet i Jornet al Jardí de les Escultures, coincidint amb el dia en què l’actor hauria fet 81 anys. L’acte va servir per recordar Benet i Jornet, des del vessant teatral i també personal.

«Va ser una figura decisiva del teatre català, que va renovar l’escena i va crear nous llenguatges dalt de l’escenari», va dir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Per la seva banda, la filla del dramaturg, Carlota Benet, va recalcar que el seu pare «ha fet molt» per explicar Barcelona i donar-li «transcendència en el món de les idees». L’homenatge va comptar amb la presència de persones del món del teatre properes a Benet i Jornet, com l’actor Sergi Belbel o el dramaturg Josep Maria Miró.