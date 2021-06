La cinquena edició del nou Festimams, el festival d'humor i música gironí, ha tancat aquest diumenge quatre dies seguits d'espectacles amb un 95% d'ocupació. Amb un nou format i un nou escenari, el festival ha exhaurit entrades per a cinc dels vuit espectacles: La Sotana, El Soterrani, Peyu i Jair, Ana Polo i Oye Sherman, i Fel Faixedas i Pep Poblet. Fel Faixedas, director artístic del Festimams, afirma que la valoració d'aquesta edició és "extraordinària": "El nou format ha estat un èxit per moltes raons, perquè la nova ubicació ha tingut molt encant, a l'aire lliure, i és un fet que el públic ha agraït" També posa el focus en la programació, que ha atret púbic més jove situant la mitjana d'edat entre els 25 i els 30.

El rejoveniment del públic (fins a aquest any la mitjana d'edat voltava els 50) fa que Faixedas auguri que el festival "té molt futur". També valora positiva l'escenari principal, al pati de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Tot i la irregularitat climatològica, només un espectacle (Guillem Roma) va haver de canviar d'escenari, a dins de l'auditori de la Casa de Cultura. "Finalment el temps ens ha acompanyat i només hem hagut de recol·locar un concert i va acabar sent positiu perquè a dins de l'auditori ens va regalar un concert més íntim", afegeix Faixedas. L'espectacle del mateix Fel Faixedas, amb el saxofonista Pep Poblet, es va traslladar al Centre Cultural La Mercè, en un lloc interior, per afavorir l'escenografia de 'La força d'un destí'. La música de La Ludwig Band i la màgia familiar de Jordi Pota han completat un Festimams que ha comptat amb una activitat de micro obert per descobrir nous talents artístics on s'hi van presentar dos monologuistes (Ester Bertran i Aleix Cabarrocas) i el jove grup de música Somiatruites.

El certamen, dirigit per Fel Faixedas i Raül Cuadras, havia posat a la venda prop de 150 entrades per cada espectacle.Els convidats del Festimams 2021 han estat artistes còmics, monologuistes i personatges del món de la música i de la ràdio en l'àmbit català, com els membres d'El Soterrani, de La Sotana, Peyu i Jair Domínguez, Ana Polo i Oye Sherman, La Ludwig Band, Guillem Roma, Fel Faixedas i Pep Poblet, i la màgia en família de Jordi Pota.