L'Ajuntament de Girona ha llançat l'eina 'Descobrir Girona', una aplicació mòbil d'itineraris culturals per la ciutat. La plataforma ofereix sis rutes de temàtica diversa i per a tota la família amb l'objectiu de "descobrir" Girona a través del seu patrimoni. Entre els itineraris disponibles, hi ha el 'Girona de gel i foc', que revela el patrimoni que amaguen els escenaris de la sisena temporada de la sèrie Joc de Trons o 'Girona plató', que mostra la ciutat i la seva història a través d'algunes de les pel·lícules que s'hi han rodat. La resta se centren en la història, l'arquitectura i l'art urbà.

Destaquen la 'Força Vella', que ressegueix la història dels jueus amb un recorregut per l'antic recinte emmurallat o 'Rafael Masó', que guia els usuaris per les obres d'un dels arquitectes catalans més destacats de principis del segle XX. Les altres dues rutes ressegueixen el rastre dels murals de gran format i descobrint les creacions del festival Milestone Project al Barri Vell i del festival monar’T als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.L'aplicació per a dispositius mòbils ja està disponible de manera gratuïta. Per gaudir-ne només cal descarregar la versió per a iOS o Android i seguir els punts de l’itinerari indicats amb geolocalització.A la plataforma hi ha informació general de cada recorregut, com la distància, la duració aproximada i el tipus de ruta, així com una breu introducció de cada una de les propostes. Un cop iniciat el recorregut, el mapa mostra el camí que s'ha de fer per arribar al següent punt. Quan s'arriba a una parada, a través de la plataforma es pot veure informació sobre l'indret com textos històrics, pel•lícules i imatges.

A més, quan s'acaba un itinerari, s’obté un descompte del 50% en l’entrada al Museu d'Història de Girona, al Museu d’Història dels Jueus, al Museu del Cinema o a la Casa Masó, vàlid durant un mes, i un 10% de descompte en els productes de les seves botigues.

L'Ajuntament promou i organitza aquesta iniciativa a través del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona.

Durant la presentació, el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha defensat la necessitat de "promoure una política de memòria històrica a través de la difusió del patrimoni tangible i intangible" de Girona. Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha dit que l'objectiu de la iniciativa és impulsar el sector de les indústries culturals i creatives. "Aquesta app dona resposta a un context econòmic i social globalitzat i en constant evolució, en un moment en el qual s'estan produint uns canvis en les preferències del consum", ha remarcat Plana.