Calonge i Sant Antoni tindran, a partir del setembre, un nou model d’escola de música després que l’Ajuntament hagi decidit finalitzar el conveni de col·laboració amb l’Associació Escola de Música Adrià Sardó, que des de fa trenta-cinc anys era l’ens titular del servei.

El projecte estarà liderat per l’actual gestora de l’Escola de Música Moderna de Girona, la Girona Artelier SCCL, que ja ha posat fil a l’agulla a la nova oferta formativa. D’aquesta manera, l’Ajuntament busca donar suport a un projecte pedagògic professional, innovador i de qualitat que sigui viable econòmicament. Precisament aquest ha estat un dels pals de paller que ha impulsat al govern local a prendre la decisió, motivada, sobretot, per la pèrdua de confiança amb l’Associació titular. L’Ajuntament va anunciar ahir a través d’un comunicat que «fa temps» que demanen «un canvi organitzatiu i un pla de viabilitat econòmica per a garantir la màxima transparència dels diners públics que s’hi destinen».

Fins ara, el conveni establia una col·laboració econòmica per part de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni de 31.000€ per curs, així com la cessió gratuïta dels dos locals on actualment hi ha l’escola, a més dels costos de subministrament, neteja i manteniment de les instal·lacions.

El regidor de Cultura, Norbert Botella, sosté que «hem perdut la confiança amb l’Associació Escola de Música de Calonge» i afegeix que «la seva gestió ha portat l’escola a una situació econòmica compromesa i per part de l’Ajuntament no hi podem continuar donant suport perquè tenim unes obligacions legals que no podem obviar sota cap concepte». L’alternativa ha estat clara: portar el projecte pedagògic de La Moderna a Calonge.

Big Bands i Street Dance

«Volem portar a Calonge la revolució musical», revela Botella. En aquest sentit, sosté que «Calonge és terra de músics» i «volem ser un referent musical amb Big Bands, Combos i ‘Street Dance’». A més, el regidor de Cultura explica que es tracta d’una alternativa «de qualitat, amb un projecte professional i compromès amb l’excel·lència musical». Al llarg dels propers dies, Botella es reunirà amb les famílies per a explicar la situació i el nou projecte.