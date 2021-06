L’Acadèmia Catalana de la Música va fer públics ahir els Premis Alícia 2021, coincidint amb el Dia Internacional de la Música.

Sílvia Pérez Cruz va ser distingida amb el premi a la interpretació i a la internacionalització, i Maria del Mar Bonet va rebre el guardó a la trajectòria. El Premi Alícia a l’autoria el va rebre Albert Guinovart per la composició Les aventures de Monsieur Jules, el de la interdisciplina va distingir Núria Andorrà per l’espectacle Constel·lacions i Rita Payés com a artista talent emergent. El disc Talisman de Marco Mezquida va ser distingit com la millor producció discogràfica i el guardó al directe va ser per al concert-assaig clínic a la Sala Apolo. També es va reconèixer la tasca del periodista Àngels Casas i el projecte de suport als professionals del sector cultural Actúa, Ayuda, Aliment va rebre el premi al millor projecte social. La Sant Andreu Jazz Band va rebre el reconeixement com a projecte educatiu.