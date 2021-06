El festival de la veu de Banyoles, l'(a)phònica, donarà aquest dijous el tret de sortida a la seva 17a edició, que s'allargarà fins diumenge 27 de juny. Com és habitual, la cita musical de la capital del Pla de l'Estany aposta en la seva programació tant per artistes consagrats -enguany amb noms com Joan Garriga, Albert Pla o Nacho Vegas- com per joves talents, com Rita Payés o Tarta Relena. De la trentena de propostes de gran qualitat que aquests dies passaran per la ciutat, et proposem cinc noms que, per passat o futur, podríem considerar imprescindibles.

1) Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic (dijous 24 de juny, La Muralla, 21.45 h)

L'excantant del mítics Dusminguet -un els referents de la música mestissa que tant va triomfar entre finals dels 90 i principis dels 2000- i també vocalista de La Troba Kung-Fú, serà l'encarregat de donar el tret de sortida al festival, amb el seu nou projecte. Marià Roch (baix), Rambo (bateria) i Madjid Fahem (guitarra) formen El Mariatxi Galàctic, la banda que acompanya al músic de La Garriga en aquesta nova aventura que ja ha donat com a fruït el disc El ball i el plany (Fina Estampa, 2020). Un concert imprescindible per a tots aquells que desitgin moure l'esquelet -amb permís del Procicat- al ritme de la cúmbia, la rumba i les cançons d'arrel popular.

2) Nico Roig (divendres 25 de juny, Monestir de Sant Esteve, 19 h i 21 h)

A banda de tocar la guitarra, col·laborant amb grups com Refree, ZA!, Seward, Maria Coma, Pau Vallvé, Maria Rodés o Enric Montefusco, el barceloní Nico Roig destaca com a compositor i cantant. Prova d'això en són els seus quatre àlbums publicats, l'últim d'ells -Yo siempre sueño que sí (U98 Music, 2020)- llançat en ple confinament. A Banyoles, Roig presentarà els temes d'aquest àlbum en una fascinant aposta pel so binaural (cal posar-se uns auriculars especials), oferint a l'espectador una experiència inoblidable.

3) Rodrigo Cuevas (dissabte 26 de juny, Teatre Municipal, 21 h)

Agitació folklòrica, humor, tradició, electrònica, hedonisme i erotisme es donen la mà en la proposta d'aquest músic asturià que arriba al festival per presentar Trópico de Covadonga, un atractiu espectacle basat en els temes del disc Manual de Cortejo (Aris Música, 2019), produït per Raül Refree, en el qual combina elements ancestrals amb videoprojeccions i coreografies contemporànies. Tot un luxe d'espectacle retrofuturista en format de cabaret.

4) Nacho Vegas (dissabte 26, Auditori de l'Ateneu, 19.30 h)

Sens dubte un dels noms més prominents i polítics de la música d'autor a Espanya des de fa dues dècades arriba aquest dissabte a Banyoles per presentar un espectacle que combina música i poesia. Després dels aclamats Violética (2018) i Oro, Salitre y Carbón (2020), ambdós inspirats en la figura de la xilena Violeta Parra, considerada una de les folkloristes més destacades d'Amèrica, l'asturià Nacho Vegas aterra al Pla de l'Estany per exhibir els seus grans dots com a narrador, amb la lectura d'alguns dels seus temes preferits -tant propis com d'altres autors- en una vetllada en la qual, com no podria ser d'altra manera, també interpretarà en format acústic algunes de les seves cançons.

5) Tarta Relena (dimarts 29, Auditori de l'Ateneu, 20 h)

Marta Torrella i Helena Ros, que a conseqüència de la pandèmia s'han vist obligades a traslladar el seu concert del divendres 24 al dimarts 29, són tal vegada un dels secrets més ben guardats de la música catalana. La seva proposta de música a cappella sedueix cada dia més audiència i crítica. Al festival el duo presentarà els temes del seu nou llarga durada, Fiat Lux, que compta amb referents femenins poderosos i transcendents com la Verge Maria, la Safo de Lesbos o la tribu de dones paixtu a l’Afganistan aborda alguns dels grans reptes vitals de la humanitat.