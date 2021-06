Joan Dausà inicia dijous una ronda de concerts a la ciutat grega i romana d'Empúries per presentar en primícia les cançons del seu nou disc, amb totes les localitats exhaurides. 8.000 persones gaudiran d'avançada amb les peces d'un àlbum que sortirà a la tardor, però que el músic ha volgut preestrenar en sis úniques nits (24, 25 i 26 de juny, i 2, 3 i 4 de juliol), en un entorn que coneix bé. "Respira: un concert, una festa, una experiència", és un esdeveniment ideat pel mateix Dausà sota els pins, al costat del mar i amb les ruïnes gregues com a teló de fons, amb un espai gastronòmic una sessió de DJ que tancarà cada una de les vetllades. Dausà no oferirà altres concerts durant l'estiu.

Aquest indret de l'Empordà ha servit a Dausà de teló de fons durant la composició d'algunes de les noves cançons. Dausà va tancar la seva gira d''Ara Som Gegants' a finals de 2019, i va ser aleshores quan va anunciar que necessitava una aturada per agafar aire i compondre cançons per al disc que justament ara està en procés d'enregistrament.