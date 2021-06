El Museu del Cinema dedica la seva nova exposició temporal a la figura sense la qual el setè art no existiria: l’espectador. A través de quatre peces audiovisuals, 53 imatges fixes i dues vitrines amb objectes originals de les col·leccions del Museu del Cinema relacionats amb l’espectador cinematogràfic, L’espectador com a espectacle analitza el paper canviant dels espectadors al llarg del temps i la seva transformació en una figura clau en la configuració de l’espectacle. La mostra, que es podrà visitar fins al 24 d’abril de l’any vinent, també vol ser un homenatge i una reivindicació de la presència del públic a les sales de cinema, des de fa uns anys afectades per una important davallada d’assistents que s’ha vist agreujada per la pandèmia.

L’exposició es divideix en cinc àmbits temàtics: Conductes i rituals dels espectadors; La sala: una evolució; Canvi en la mirada de l’espectador; La sala fosca dins el cinema, i Qui són tots aquests que miren: de la congregació a la connexió. El so ambient també hi té un paper destacat, ja que s’hi poden sentir diversos missatges habituals dirigits als espectadors i espectadores d’una sala.

En conjunt, la mostra s’endinsa en la representació de la figura de l’espectador a les pantalles, a la fotografia i a les altres arts visuals i fa un recorregut pel seu prestigi canviant i esperit crític creixent. La foscor de les sales el fa gairebé invisible, però l’espectador no deixa de ser el gran protagonista de tota projecció.

La mostra permet conèixer així de quina manera el cinema o la televisió han interpel·lat l’espectador/a al llarg de la història; com han evolucionat els espais on gaudir d’espectacles, des de petites barraques o teatres fins a grans formats com el Cinerama o el Cinemascope; quin ha estat el tipus de pantalles utilitzat; la manera com les pel·lícules o peces audiovisuals han integrat el mateix cinema i els espectadors i les espectadores en la narració, o quin paper s’ha associat al públic en cada moment històric.

Finalment, l’exposició presenta també objectes de les col·leccions del Museu relacionats amb l’espectador i les sales de cinema, com plaques de vidre amb contingut informatiu i publicitari per projectar en sales de cinema, programes de mà, o dos carnets d’entrada al Cinema Modern de personal de la fàbrica Grober, entre d’altres. Tots aquests materials procedeixen principalment de donacions de particulars al Museu del Cinema.

L’espectador com a espectacle ha estat produïda pel Museu del Cinema i comissariada per Ingrid Guardiola, Andrés Hispano i Fèlix Pérez-Hita. Pel que fa a la documentació i a la conservació de les col·leccions, aquesta ha anat càrrec de Montse Puigdevall, el disseny és obra de Cristina Masferrer i el muntatge expositiu ha anat a càrrec de Cristina Masferrer i Rafel d’Arquer.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats; el director del Museu del Cinema, Jordi Pons, i la comissària i comissaris de la mostra van participar ahir al matí en la inauguració de l’exposició.