L'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols no podrà exposar obres de la col·lecció de Carmen Thyssen mentre aquesta negocia la seva cessió a l'Estat, segons ha avançat Catalunya Ràdio. El consistori organitzava anualment una exposició amb part de la col·lecció de la baronessa a l'espera de les obres de construcció del nou museu que ha d'ocupar el recinte de l'antic monestir. Aquest any, l'Ajuntament ha optat per recuperar la presencialitat i obrir l'espai amb una exposició centrada en l'obra de Josep Guinovart. De cara a l'any vinent, es preveu que no hi hagi cap mostra artística perquè el recinte estarà en obres per la construcció del futur museu.

La col·lecció de Carmen Thyssen haurà d'esperar per tornar a les sales d'exposició de Sant Feliu de Guíxols. La baronessa no pot moure cap obra de la seva col·lecció fins que tanqui el contracte de cessió amb el govern espanyol, que està a mitja negociació. Així ho ha avançat l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, a Catalunya Ràdio.

Motas ha detallat que aquesta negociació no posa en risc la col·lecció que haurà de tenir el futur museu Thyssen, ja que la cessió de les obres que s'hi exposaran es va signar el 2017. Concretament, hi haurà 134 peces de pintura catalana d'entre els segles XIX i XX.

Aquestes obres pictòriques formaran part de la col·lecció permanent que tingui el nou museu que hauria de començar a construir-se a finals del 2021. De fet, Motas ha recordat que l'any vinent ja no hi haurà exposició temporal de la col·lecció Thyssen perquè previsiblement l'espai estarà en obres.

Tot i així, l'alcalde ha anunciat que no volien mantenir tancat l'espai i per això aquest any han decidit tornar a obrir la sala al públic. Tot i així, ho faran amb una exposició centrada en l'obra de Josep Guinovart. Amb aquesta mostra, volen "mantenir la flama" de l'art en aquest municipi després que l'any passat ja van fer-ho amb una exposició virtual de Josep Amat.

El museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols se situarà a l'antic monestir del municipi i comptarà amb una ampliació dels metres quadrats actuals. El projecte arquitectònic anirà a càrrec de l'estudi madrileny Nieto Sobejano, després que el març de 2020 s'anunciés que havia guanyat el concurs, entre una vintena de propostes que hi havia sobre la taula.

Les obres compten amb la reforma de tot l'edifici i la construcció també d'un altre mòdul enganxat al complex històric. Aquesta nova construcció imitarà l'estructura d'un claustre, però amb la visió del segle XXI. Aquesta estructura en forma de cub s'aixecarà al pati de l'Abadia del monestir.

El nou claustre serà l'accés principal al museu amb una zona de taquilles i informació. A més, també tindrà espais polivalents per acollir esdeveniments i presentacions. La nova edificació en forma de cub tindrà una planta de 27 metres quadrats i una alçada de 5 metres.

Es preveu que les obres del museu comencin a finals d'aquest any i que el nou equipament sigui una realitat a la primavera del 2023. La inversió prevista per aquest projecte és d'uns set milions d'euros per a la primera fase del projecte. Aquesta preveu la rehabilitació de les plantes del monestir (que serà on hi haurà les obres de la col·lecció permanent exposades) i també la construcció del cub.