L'editor Xavier Folch, fundador d'Empúries en 1983 i que també va ser un actiu militant antifranquista, ha mort aquest dijous als 83 anys, segons han confirmat a Efe fonts del sector editorial català.

Nascut a Burgos en 1938, es va llicenciar en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona, iniciant la seva trajectòria com a editor l'any 1968 en Edicions Ariel i sent cofundador, en 1976, de l'editorial Crítica, especialitzada en ciències socials.

En un acte d'homenatge celebrat en 2008, quan va complir 70 anys, va rememorar quan en 1983, juntament amb un grup d'amics com Miquel Horta, a qui li acabava de tocar una travessa, Pere Portabella, Enric Folch i el pintor Antoni Tàpies, van decidir unir-se per crear una nova editorial en català, Empúries, el primer títol del qual data de 1984.

Folch recordava els primers llibres que va editar del poeta Joan Vinyoli, així com uns altres d'un llavors novell Josep Maria Fonalleras o del valencià Josep Palacios.

En declaracions a Efe, l'actual editor d'Empúries, Josep Lluch, l'ha considerat com un "editor imprescindible, perquè al capdavant d'Empúries va fer un paper molt diferent al d'altres segells del moment, en apostar per una editorial moderna amb la prioritat que connectés la cultura catalana amb la modernitat internacional".

Al seu parer, al llarg de la seva trajectòria va potenciar a "autors catalans amb un nivell d'exigència important i els va voler connectar amb els corrents i autors que despuntaven fora".

Sempre, ha prosseguit Lluch, "va valorar als autors inquiets, que aportaven coses noves, fixant-se en escriptors com Enric Casasses, Biel Mesquida o Josep Maria Fonalleras".

Per a Josep Lluch, Xavier Folch "és la persona que agafa la tradició 'Noucentista' i la posa al dia, l'actualitza, sempre partint del treball ben fet, l'obra que queda, la modernitat".

Tampoc ha deixat passar la seva "militància social i política", militant del PSUC, participant en la Caputxinada, o diputat en el Parlament de Catalunya en la primera legislatura (1980-84), quan va abandonar el partit.

Entre els anys 2004 i 2006 va ser nomenat pel govern presidit per Pasqual Maragall, de qui va ser molt amic, director de l'Institut Ramon Llull, on va treballar perquè la literatura catalana fos la convidada d'honor de la Fira del Llibre de Frankfurt l'any 2007.

Posseïdor de la Creu de Sant Jordi des de l'any 2003, estava casat amb Dolors Folch i era pare del també editor Ernest Folch.

Va formar part entre els anys 2007 i 2013 del consell editorial de Grup 62 i, segons Josep Lluch, amb qui mantenia un contacte constant, que ha disminuït en l'últim any per la pandèmia de coronavirus, encara que estava en un segon pla "estava al cas de tot".

En la seva trajectòria també va ser director de la revista Nous Horitzons i membre de la junta del Gremi d'Editors de Catalunya, a més de president de la Fundació Catalunya Segle XXI i membre del consell assessor de la Fundació del Futbol Club Barcelona. En 2015 va signar un manifest en suport a Barcelona en Comú.

Només conèixer-se el seu decés, després que el seu amic Jordi Sànchez, que ahir va ser indultat pel Govern espanyol, ho ha fet saber a través del seu compte de Twitter, nombrosos amics i personalitats de la cultura catalana han mostrat el seu pesar.

Sànchez ha desvetllat que anit mateix va escoltar a "un home immensament feliç en saber-nos lliures. Ell ha estat una gran persona. Home digne, íntegre, culte. Un dels imprescindibles del país. Avui l'alegria d'ahir s'ha tornat tristesa. L'amic Xavier Folch, ens ha deixat. Et devem tant Xavier...".