Un dron, capaç de realitzar fotografies en llocs poc accessibles i a gran altura, ha confirmat que l'església de Sant Martí de Peralada disposa de dues campanes gòtiques, un fet poc habitual després que moltes es fonguessin durant la Guerra Civil, per tal de fabricar bales i armes de foc. En els anys va durar la guerra, entre 1936 i 1939, es van despenjar 1.271 campanes només a la diòcesi de Girona. Ara, la tecnologia ha permès descobrir aquestes dues joies ocultes sota la cúpula d'aquest campanar. Inés Padrosa, arxivera i bibliotecària del castell de Peralada, ha estat la responsable d’un estudi que ha comptat amb la participació de Joan Romagosa i Eric Marco.

El campanar de Sant Martí és gòtic, amb origen al segle XIV, encara que es va acabar en el XVIII, però l'origen de les seves campanes no estava confirmat. El temple compta amb dues campanes més a la cel·la i malgrat no ser tan antigues una d’elles, la més petita, té un rerefons històric curiós que ha descobert Padrosa. S’anomena Augustina-Maria-Ioachima, data del 1951 i prové de l’església del convent de les monges de clausura que hi havia al poble.

Les dues campanes gòtiques compten amb una epigrafia decorada i relleus de simbologia religiosa. Aquest tipus d’elements es caracteritzen a més per tenir inscrita una llegenda que dona informació sobre el seu origen i això és el que buscava Padrosa amb el dron. La més gran d’aquestes dues campanes llueix la data 1457 i la petita no disposa d’aquest tipus de dada, però el tipus d’epigrafia gòtica porta a pensar que és anterior.

Un relleu en la primera en forma de campana amb jou i decoració vegetal remeten, segons detalla l'arxivera del castell de Peralada, al símbol de la nissaga Senyer, a la qual havia de pertànyer el seu executor.

Aquesta casa està documentada des del segle XIV amb Ramon Senyer al capdavant fins al XVI i tot apunta al fet que la campana de Peralada és d'algun dels seus integrants que hi va viure al segle XV. La clau és que aquests dos elements gòtics estan en el punt més alt del campanar, una dificultat d’accessibilitat que les va salvar probablement de l’'espoli.

Inés Padrosa insisteix en la particularitat de la troballa per les poques campanes que existeixen d’aquesta època i destaca l’ajuda que suposa poder disposar de drons capaços de volar a aquesta altura de manera controlada en espais reduïts i d'obtenir fotografies d'alta definició que permeten estudiar detalls que proporcionen informació fins ara oculta.

Padrosa és responsable de la biblioteca del castell de Peralada des del 1986 i ha publicat diferents treballs relacionats amb la seva especialitat com a historiadora de l'art. No és el primer cop que se centra en les campanes. Ho va fer en un article del llibre 700 anys de l’Hospital de Figueres en el qual parlava de les de l’església de Sant Baldiri, de l’antic hospital, i que, després d’enderrocar-lo, es van guardar per, més tard, reubicar-les a l’església de la Immaculada.