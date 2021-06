«És com si us hagués convidat al sofà de casa, us hagués premut el play i us hagués dit: vinga, escolteu». Dijous al vespre, Joan Dausà presentava per primer cop en públic les cançons del seu nou disc, que es publicarà a la tardor i del qual va desvetllar finalment el títol: Ho tenim tot. Però no ho feia en el sofà de casa, no. Ho va fer en un entorn fet a mida, el festival Respira, impulsat per ell mateix a les ruïnes d’Empúries. I és que Dausà té una relació molt íntima amb l’Escala, on passa llargues temporades, de manera que ha escollit aquest emplaçament per a fer-hi els sis concerts de pre-estrena del nou disc després d’un any i mig sabàtic.

Un temps que Dausà es va agafar per dedicar-lo a la família, però que ha coincidit amb una pandèmia que, sense dubte, ha marcat el seu nou treball. «Volia ser un disc festiu, però finalment ha estat més aviat èpic», va explicar el cantant. Així, entre les cançons n’hi ha una de dedicada a tota la gent que no es va poder acomiadar dels seus éssers estimats -No me’n vaig sense vosaltres, que va fer desbordar les llàgrimes d’alguns assistents- o Ho tenim tot, que posa en valor allò que ens fa feliços. Però no tot és pandèmia: un parell de temes en castellà, Buenos Aires i Nunca es tarde, evoquen aires argentins, mentre que Pina està dedicada a la seva filla gran, Valentina, espectadora de luxe en el concert de dijous. Un concert que va acabar amb els temes més coneguts d’un Dausà que no ha perdut la seva essència: una gran capacitat d’emocionar i d’emocionar-se. I un concert que, malgrat les mesures de seguretat, es va assemblar força a la vella normalitat.