El Kunstverein d’Hamburg mostra com a instal·lació artística la pel·lícula Els tres porquets (2012) del cineasta banyolí Albert Serra, feta per a la Documenta 13. La cinta és un retrat d’Alemanya i una reflexió sobre com es crea la història i les idees que tenim sobre ella a través de tres figures antagonistes: Goethe, Hitler i Fassbinder. L’exposició es pot visitar fins al 16 d’agost.