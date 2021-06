La 17a edició del Festival (a)phònica de Banyoles va tancar ahir amb la satisfacció d’haver omplert gairebé la vintena d’espectacles que ha proposat. El director del certamen de la capital del Pla de l’Estany, Francesc Viladiu, destaca la qualitat dels artistes que hi han passat, però també la resposta del públic. «La veritat és que estem molt contents i més després que l’any passat no poguéssim fer el festival per la pandèmia», ha assenyalat. La covid ha obligat a repensar els aforaments dels diferents recintes del festival, i també ha posposat un dels concerts previstos. I és que, malgrat que Joan Colomo havia de tancar formalment el festival ahir diumenge, dimarts que ve el duet Tarta Relena hi actuarà, ja que no ho van poder fer en la inauguració per haver donat positiu per coronavirus.

Després d’un any d’aturada per la pandèmia, el festival (a)phònica de Banyoles ha tornat aquest estiu per celebrar la 17a edició. S’ha celebrat entre el 24 i el 27 de juny amb una programació de 33 propostes (19 espectacles i 14 activitats paral·leles). Això sí, l’última actuació es farà el proper dimarts per culpa, de nou, del coronavirus. I és que el concert del duet Tarta Relena es va haver de posposar en el seu moment perquè les dues components del grup van contagiar-se abans de l’inici del festival.

Covid a banda, des del festival es mostren «molt satisfets» tant per la qualitat de les propostes −que barreja grans veus del panorama musical amb artistes emergents− com sobretot per la resposta del públic. I és que, a falta de xifres oficials, el director de l’(a)phònica, Francesc Viladiu, ha assenyalat que han omplert bona part dels espectacles.

Cal tenir en compte que el 67% dels actes han estat gratuïts i els preus per als concerts de pagament s’han mogut entre els sis i els vint euros. Albert Pla, Rita Payés, David Carabén, Nacho Vegas o Marala han estat alguns dels que han passat per Banyoles aquests dies.

Viladiu remarca que es tracta d’un «festival de la veu» que també combina amb la mostra del patrimoni de Banyoles. En aquest sentit, destaquen la zona de la muralla, el claustre del monestir de Sant Esteve o el Teatre Municipal com a espais més icònics on s’han fet els concerts de l’(a)phònica.

Viladiu també ha afirmat que un dels objectius ha estat «recuperar» la sensació d’estiu, de festival i d’obertura més d’un any després que esclatés la pandèmia.