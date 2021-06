En el concert de preestrena del disc, a Badalona, va dir que venia d’una «baixada als inferns» després de l’enregistrament de l’àlbum anterior, Dripping Springs (2017), a la localitat texana del mateix nom. A què es referia?

Al dol en què em vaig trobar després, en constatar que la vida que havia pensat que podia tenir no era possible. Vaig tenir la sensació de pertànyer a aquell lloc, però en tornar em vaig adonar que no era així. Hi va haver un punt d’orfandat, de no trobar el meu lloc. Em vaig veure en una situació nova, i d’aquí van sorgir les reflexions sobre què és per a mi una relació romàntica, com encaixes a la vida, i van aflorar els fantasmes de quan era a la vintena. Tot va trontollar.

Havia arribat a pensar a quedar-se a viure en Dripping Springs?

Vaig sentir una il·lusió, una mica naïf, de pensar que potser allà hi hauria una oportunitat per a mi. Però només si no hagués volgut perseverar en la meva carrera hauria pogut tenir-hi una vida. Hauria estat poc intel·ligent.

Amb la seva carrera enfocada internacionalment, publicant en un segell britànic, Loose, no hauria estat bé quedar-se a Estats Units?

L’Israel (Nash, productor de Dripping Springs) em va dir: «Joana, has d’estar contenta amb el que has aconseguit, perquè pots venir aquí, gravar discos, tocar aquí i allà, anar avançant a poc a poc, però a casa teva ja tens un nom, i una via d’accés a Europa». L’ideal hauria estat poder-ho compaginar i passar èpoques allà i aquí, però això era una petita utopia.

Així que Hardcore from the heart és un disc que sorgeix de la desil·lusió.

De l’exili. Vaig tocar el paradís. No soc religiosa, però Dripping Springs era l’Edèn.

El títol del disc està prestat del llibre de la sexòloga Annie Sprinkle. Quina és la metàfora?

La pornografia ens pot fer sentir incòmodes, però en lloc de no mirar-la, podem aprendre’n per conèixer-nos més i acostar-nos a la veritat. Aquesta experiència em va remoure i em va fer tenir fantasies i desitjos que no volia sentir, però que havia d’abraçar. El disc havia de ser explícit. He dit el que havia de dir, sense ni tan sols pensar en com podia afectar terceres persones, o a mi mateixa.

Aquest és l’àlbum menys «Americana» que ha fet.

Hi va haver el propòsit de no repetir fórmules. Vaig fer un pas enrere com a productora i vaig parlar molt amb Ted (Young) del concepte de l’àlbum, dels espais i els ambients. No volia pensar en gèneres, sinó en el que necessitava la cançó. I si ens n’anàvem més al pop, o al dream-pop, doncs endavant.

Aquestes capes de guitarres fan pensar en el «shoegazing» dels 90. Cocteau Twins?

Hi ha una part de mi que connecta amb aquest estil, tot i que a Cocteau Twins els vaig descobrir una mica tard. El grup «shoegazer» que més he escoltat és Slowdive, i he seguit molt Neil Halstead. D'adolescent vaig escoltar molt Sonic Youth, sobretot Washing machine, del qual em flipava el tema The diamond sea, on hi havia tot aquest espai. La Velvet també em va marcar molt. I Time out of mind, de Dylan, amb aquest ressò que transmet.

Estratègicament, no és convenient ser associat a una etiqueta precisa, com «Americana»?

Veig que en segueixo formant part i que aquest gènere també es mou. Circuital, de My Morning Jacket, per a mi és «Americana», però hi ha força pop, i reverberació, espais... Com Band of Horses.

El seu disc ha obtingut excel·lents crítiques en prestigiosos mitjans anglosaxons, com Uncut. Sent que és una persona valenta, anant a gravar discos als Estats Units, obrint-se camí?

La gent m’ho diu, i a mi no m’ho sembla. Ho veig normal. Faig el que vull fer, ho intento com a mínim, i si em clavo una patacada, doncs ja ho provaré d'una altra manera. Sí que crec que tinc una fortalesa, tot i que les coses m'afecten molt, i he de treballar dur perquè no m’afectin.

Aconsella qui comenci en la música a Catalunya cantar en anglès?

Jo no aconsello res en general. Cadascú ha de ser honest en aquest terreny, pensant què vol fer i què espera, si fer-se un nom a Catalunya, o arribar a Espanya... El que em molesta és que es polititzin les llengües i se’ns barregi als artistes amb aquesta qüestió. Jo parlo cada dia en català i defenso la meva llengua, i per a mi cantar en anglès és una qüestió artística i estilística.

Li han retret no cantar en català?

Sí, hi ha una mica de «run-run», quan jo crec que les explicacions no cal demanar-les als artistes sinó a les persones amb responsabilitats directes: en la qualitat de la llengua de la televisió i la ràdio públiques, per exemple. Em molesta que es desviï l’atenció.

Hardcore from the heart la portarà pels escenaris internacionals?

Tinc concerts amb la banda de cara a la tardor a Holanda i a Escandinàvia. Als Estats Units, l'ideal seria una gira obrint per algun artista destacat. Tant de bo amb la pandèmia l'afany per anar a concerts no s'hagi perdut. Em fa por que anar a concerts i festivals sigui ara una moda. Quanta gent haurà perdut la rutina en tot aquest temps?