L'Ajuntament de Palafrugell limitarà l'accés per terra i mar al nucli de Calella per evitar aglomeracions durant la 54 Cantada d'Havaneres. L'objectiu, asseguren des de l'organització, és evitar riscos davant el coronavirus. Per això, quan es vegi que les platges o el passeig s'omplin, es tancarà l'accés i només es permetrà accedir-hi als residents, als qui tinguin entrades per a la Cantada o als qui hagin reservat taula en algun restaurant. A més, l'aforament a la graderia que es munta a la platja del Port Bo, escenari de la Cantada, s'ha decidit limitar al 50% (en concret, 800 persones). Els grups que actuaran són els mateixos que havien de fer-ho al 2020. I per primer cop, aquest any una cobla pujarà damunt l'escenari.