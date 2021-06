El cinema Truffaut estrenarà les noves instal·lacions del Modern a partir d'aquest divendres 2 de juliol. Serà un mes després que es fes la última sessió als Albèniz Plaça, que ha acollit el cinema durant les obres. El trasllat del projector digital i del de 35mm s'ha fet al llarg del juny, així com la resta de material i objectes. En paral·lel el nou edifici del Modern ha anat fent els controls necessaris per obrir-lo al públic i aquest divendres ja es podrà fer servir. La primera sessió serà a les set de la tarda amb la projecció del curtmetratge 'Tardor', de la gironina Helena Oller. A continuació es podrà veure 'Mulholland Drive' de David Lynch.

El cinema Truffaut estrenarà la nova sala i també un nou accés. Mentre no finalitzin la segona fase de les obres del Modern (com a mínim al llarg dels propers dos anys), el públic haurà d'accedir al cinema pel carrer Nou del Teatre, la planta baixa de l'edifici. Una vegada allà, el públic haurà de pujar fins a la segona planta, on hi haurà la sala del cinema.Es preveu que a partir de la tardor es començarà a fer servir la segona sala que té el cinema en el nou equipament. Aquesta segona sala permetrà ampliar l'oferta cinematogràfica del Truffaut.

El col·lectiu de crítics que gestiona el cinema ha programat la projecció del curtmetratge 'Tardor', de la gironina Helena Oller per la inauguració. Es tracta d'una peça que es va estrenat al Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona.

Posteriorment el públic podrà veure 'Mulholland Drive', del director David Lynch, un film estrenat el 2001 i remasteritzat en 4K per a la seva reestrena 20 anys més tard. A partir del dissabte 3, es reprendran les projeccions regulars amb l’estrena de 'Las cosas que decimos, las cosas que hacemos' (Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, 2020), d’Emmanuel Mouret, un drama romàntic francès que va acumular fins a 13 nominacions en la darrera edició dels Premis Cèsar.