El castell de Calonge ha programat, del 3 de juliol a l’1 d’agost, un total de quatre exposicions que desplegaran l’obra artística de Lluís Llongueras, Joaquín Ureña, Xavier Medina-Campeny i Vicente Romero.

El pintor i escultor Lluís Llongueras destaca per «expressar la seva creativitat impulsiva i compulsiva», a partir d’on treballa formes i dissenys amb els materials que li aporten les noves tecnologies. Per la seva banda, la producció d’aquarel·la de Joaquín Ureña, reconeguda amb una quarantena de guardons nacionals, se centra en temes urbans i d’interiors amb «un nou concepte» i grans formats. L’espai també acollirà l’obra de l’escultor Xavier Medina-Campeny amb el cos humà com a eix protagonista, després d’exposar al Museu Nacional Centre D’Art Reina Sofía de Madrid o al Jimmy Carter Library & Museum d’Atlanta. El pintor madrileny establert a Calonge, Vicente Romero, presentarà el seu treball, amb especial atenció a la tècnica del pastell, l’oli i el dibuix a través d’escenes íntimes.