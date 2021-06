El Museu d’Art de Girona i el Museu de l’Empordà es van sumar ahir a l’acció conjunta «Miralls d’Art. Identitats infinites», impulsada per la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya amb motiu del Dia de l’Alliberament LGTBIQ+.

«Quina obra del museu t’emmiralla?» Aquesta era la primera pregunta que els onze equipaments catalans formulaven als representants del col·lectiu. La portaveu del Grup de Lesbianes de Girona, Rosa Vilaseca, ho va tenir clar quan el Museu d’Art li va plantejar la pregunta. «El carreu en relleu de l’època medieval». El motiu: perquè «en l’època en què es va fer trencava amb la normativa, i nosaltres estem dins d’un col·lectiu que trenquem la normativa». L’obra mostra «dues dones que s’estan fent un bes, el que avui, en l’actualitat, causa tanta controvèrsia i que en l’època medieval era una cosa molt ben vista i dins la normalitat». Al petó l’acompanya el gest d’una abraçada, que «denota el gran afecte i la solidaritat que hi ha dins el món LGTBI». A més, se sent vinculada a l’obra perquè «és La Visitació i la Verge Maria ve a ser un referent i nosaltres, dins el col·lectiu, el que necessitem és un referent». A la part superior de les dues figures, Vilaseca descriu unes fulles de roure que «representen la fortalesa, i això és el que nosaltres sentim, una gran fortalesa per a tirar endavant».

Per la seva banda, el Museu de l’Empordà va comptar amb la participació d’Àngel Burgas i Ignasi Blanch, que es van decantar per l’obra pictòrica Sota l’ombrel·la de Lluís Masriera, que retrata dos personatges femenins sota un para-sol. Els interpel·la perquè «la intimitat de l’escena de cop es veu trencada per un gran ovni i aquesta impressió cromàtica canvia tota la quotidianitat de l’escena». «La força de la ombrel·la carregada de colors és com un símbol de que hi ha coses a la vida que aporten una mirada diferent, possiblement, a la convenció».

Un model més inclusiu

La diversitat de lectures, aportada pels participants, ha facilitat la reflexió sobre com haurien de canviar els museus per a respondre a les diferents identitats, i com construir un model de museu més inclusiu, participatiu i social. En aquest sentit, Rosa Vilaseca assegura que és en les exposicions temporals del Museu d’Art on es reflecteix la diversitat. Això sí, els llança un repte: «que dins d’aquesta diversitat tinguin més en compte les dones». Per la seva banda, Àngel Burgas i Ignasi Blanch apunten a la diversitat de rols «als que estem convencionalment acostumats» i assenyalen al fet de «relativitzar la masculinitat o els papers de les dones a partir de l’obra». A partir d’aquí, remarquen que els semblaria interessant «parlar d’aquesta mena de pluralitat de l’actitud tant dels homes com de les dones, i que això fos perceptible immediatament en l’obra de qualsevol museu».

Un vídeo com a reivindicació

Si l’any passat l’activitat es plantejava com una mirada des del museu i les col·leccions cap al col·lectiu, aquest any es va voler capgirar el punt de vista i que fossin ells qui oferissin la seva mirada cap al museu. A través de píndoles de vídeo, les respostes dels participants, sosté l’organització, permetran rellegir les peces des de la seva mirada i, alhora, reflexionar sobre la representació de la diversitat en el món dels museus.

A través d’aquesta acció, la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya vol continuar amb la tasca de visibilització de la diversitat sexual i afectiva iniciada l’any 2020, que s’emmarca en la missió social dels museus: transformar-los en equipaments on tothom s’hi senti representat.