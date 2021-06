"The Fitag flights again. Welcome Aboard!" (El Fitag torna a volar. Benvinguts a bord!) és l'eslògan escollit per a la 21a edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, que després de celebrar l'any passat una edició "especial" segons el seu director, Martí Peraferrer, molt condicionada per les complicacions de la pandèmia, enguany recupera una certa normalitat incorporant a la seva programació companyies d'arreu del món. Argentina, Colòmbia, Marroc, Suïssa, Geòrgia són els països representats en un festival que tindrà lloc entre el 24 i el 28 d'agost en diversos espais de la ciutat de Girona -incorporant El Foment com a nou escenari i amb la Casa de Cultura com a escenari principal- i que també arribarà, com ja és habitual, a altres municipis de les comarques com Sant Pere Pescador, Palamós, Sant Gregori, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Vidreres i Llançà.

La comèdia de las Lalis, una ambiciosa coproducció entre Escenaamateur-FATEX d'Extremadura i el festival gironí, que s'ha anat gestant al llarg de l'últim any malgrat les circumstàncies, donarà el tret de sortida a la cita anual amb el teatre no-professional el dimarts 24 d'agost al Teatre Municipal de Girona. El muntatge, dirigit per Jesús Manchón, és una divertida adaptació de l'obra Els bessons de Plaute que ambienta la seva trama a la Barcelona "underground" dels anys vuitanta que compta amb actors gironins i extremenys.

El Fitag també comptarà amb propostes de km 0 de la mà de companyies com Oriart de Sant Julià de Ramis, 3 Butaques de Vilobí d'Onyar, La Funcional de Figueres, MaçaTeatre de Maçanet de la Selva o Sotrack Teatre de Girona. De l'Estat espanyol hi seran presents companyies procedents d'Astúries, Castella i Lleó, Galícia, Comunitat Valenciana, Madrid, Andalusia i Navarra.

Petit Fitag i Fitag de Nits

El retorn a la normalitat també es podrà constatar amb dues de les seccions més populars del festival. Enguany es recupera el Petit Fitag, la finestra pensada per a les nenes i els nens, que presenta dues propostes adaptades que es podran gaudir el 26 i el 28 d'agost. També torna el Fitag de Nits, que tindrà lloc al Pati de la Casa de Cultura entre el dijous 26 i el dissabte 28 d'agost convidant a tothom que ho desitgi a presentar la seva proposta artística.

El festival, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa", ha presentat aquest matí un spot publicitari protagonitzat per l'actor Anthony James Meenaghan i tres alumnes del Grau oficial en Arts Escèniques de l'Escola Universitària ERAM. L'acte celebrat al pati de la Casa de Cultura de Girona, en el qual també s'ha presentat el cartell d'aquesta edició, ha comptat amb la participació del director del festival, Martí Pereferrer; Albert Piñeira, vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona; Quim Ayats, vicealcalde, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona i Carme Renedo, directora dels Serveis Territorials de Cultura a Girona.