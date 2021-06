La professora, directora d’escena, autora escènica i intèrpret Sílvia Ferrando serà la nova directora general de l’Institut del Teatre després d’haver superat el procés de selecció per al càrrec en què hi concorrien tres candidatures.

El nomenament oficial es farà efectiu per decret el proper 5 de juliol. La nova directora és doctora en Arts Escèniques per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciada en Dramatúrgia i Direcció per l’Institut del Teatre i en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya. Des de l’any 2007 exercia com a docent d’interpretació, direcció escènica, dramatúrgia i escenografia a l’Institut del Teatre.

La seva trajectòria professional inclou més d’una quarantena de projectes escènics en què ha exercit com a directora, dramaturga o actriu. Ha treballat en espais com el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Español o els Teatres del Canal de Madrid, així com en esdeveniments com el Festival Grec, el Temporada Alta, la Fira de Tàrrega o el Festival Internacional de Teatre de Sitges. Les seves creacions també s’han vist a nivell internacional, en països com Suïssa, Argentina, Mèxic o Egipte.

Sílvia Ferrando substituirà Núria Plana, que va ser nomenada directora provisional de l’Institut del Teatre l’1 d’abril amb caràcter d’urgència després de la publicació el 26 de març de les bases del concurs per a la provisió del lloc de treball de director o directora general de la institució.

Al juliol signa la dramatúrgia i direcció d’Hernán Cortés s'escriu amb ñ, coproduïda pel Festival Grec i que es podrà veure a la Sala Hiroshima de Barcelona.