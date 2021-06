Blanes i Lloret de Mar volen continuar sent punts d’atracció per a rodatges de sèrie i pel·lícules. Per això, de la mà de la Catalunya Film Commission, els dos municipis de La Selva promocionaran les seves atractives localitzacions durant el 74è Festival de Cinema de Cannes, que tindrà lloc entre el 6 i el 17 de juliol en aquesta ciutat costera de França.

Una de les pel·lícules rodades recentment a cavall de les dues poblacions ha estat Libertad, l’òpera prima de Clara Roquet. El fet que la pel·lícula hagi estat seleccionada dins la Semaine de la Critique del veterà certamen cinematogràfic va motivar que la Catalunya Film Commission proposés als Ajuntaments de Blanes i Lloret de Mar participar en una acció promocional.

Concretament, s’ha organitzat una acció comunicativa que se celebrarà el 10 de juliol, coincidint amb la clausura del Marché du Film. L’acte serà obert a la participació de tots els delegats estrangers assistents a les activitats professionals del festival. Així mateix també s’ha organitzat un còctel per celebrar la selecció del film català Libertad, i donar a conèixer Catalunya com a espai de rodatge i, especialment, les localitzacions de la Costa Brava Sud.