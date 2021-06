L’artista multidisciplinari i home de teatre Jan Fabre, un creador que ha traslladat el seu art per tot Europa, des de Venècia a París, sera portat als tribunals d’Anvers per «atemptat al pudor» i «assetjament sexual», segons ha anunciat la fiscalia de la ciutat flamenca on està establerta la seva companyia. Les acusacions a l’artista belga es remunten al setembre del 2018, arran de la campanya #Me Too. Uns 20 excol·laboradors, majoritàriament dones, de la seva companyia de dansa i espectacles Troubleyn van denunciar en una carta oberta haver sigut sotmesos a pressió psicològica, «humiliació» i fins i tot xantatge sexual.

L’Auditoria del Treball d’Anvers, un departament de la fiscalia especialitzat en conflictes laborals va obrir llavors una investigació sobre el cas. La decisió es va prendre dilluns després de gairebé tres anys d’investigacions: Fabre haurà de donar explicacions davant el jutjat penal sobre les acusacions de les que sempre s’ha defensat amb fermesa.

El creador, de 62 anys, està citat a comparèixer per «violència» i «assetjament sexual a la feina» contra «12 empleats», segons un comunicat de l’Auditoria.

L’artista belga va ser un dels noms habituals de la programació del festival Temporada Alta on va presentar-hi diversos espectacles com Drugs kept me alive (2012) o Attends, Attends, Attends... pour mon père (2014). El 2018, quan les denuncies d’assetjament van sortir a la llum el festival va mantenir la representació de The Generosity of Dorcas al Teatre de Salt. El certament gironí va defensar que era més just «esperar» un veredicte de la justícia. Davant les portes del teatre es van congregar el dia de la funció diverses persones per expressar el seu rebuig a Fabre, malgrat que el creador no va assistir-hi.