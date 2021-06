L’escriptora i professora de literatura Roser Caminals ha guanyat el 41è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb l’obra Garbo parla, una novel·la protagonitzada per l’agent secret barceloní Joan Pujol, conegut popularment com a Garbo. Es tracta d’una novel·la d’espies però que se centra en la vessant humana del protagonista. «Catalunya necessita herois, potser més que mai, però l’escriptor necessita herois imperfectes. Garbo és terriblement humà, un home normal i corrent però misteriós a la vegada», ha explicat Caminals.

Establerta als Estats Units, Caminals fa 30 anys que escriu i ja s’havia presentat a diversos premis, però reconeix que ha rebut el guardó amb «sorpresa» perquè s’hi va presentar com a «acte de fe». La novel·la, que l’autora defineix com a «còmica en un context tràgic», s’havia de publicar la tardor passada però que la pandèmia ho va frenar. Moguda per «l’addicció incurable» d’escriure, un aspecte personal que veu com a «irracional», es va interessar pel personatge. «És atraient, però ordinari i corrent i sentia la necessitat de novel·lar-lo», va precisar durant la presentació de l’obra.

L’autora va explicar ahir que sempre busca allunyar-se dels estereotips. «La figura d’un espia típic no m’hagués interessat tant», va precisar. Al seu entendre, Garbo no va ser un espia en si, si no més aviat un agent secret que treballava pels Aliats, un «burgès català entranyable, afectuós i amb un perfil lluny dels espies mítics».