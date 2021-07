El món del fotoperiodisme es tornarà a donar cita a Perpinyà a partir del 28 d'agost en el Visa Pour l'Image i fins al 26 de setembre, amb la setmana professional i de projeccions del 30 d'agost al 4 de setembre i les setmanes escolars –i amb cita prèvia- del 13 al 17 de setembre i del 20 al 24 de setembre. Tot i que enguany no s'ha fet presentació a la premsa, al dossier del programa el director del Visa, Jean-François Leroy, recorda que malgrat que la pandèmia ha quedat "inscrita" com l'esdeveniment "principal" d'aquest inici de segle, "les nostres societats han continuar passant altres crisis, patint altres conflictes". "De Birmania a l'Alt Karabaj, d'Etiòpia a Colòmbia, el covid-19 no ha aconseguit sufocar la marxa del món", recorda Leroy. L'edició d'enguany parlarà tant de les guerres, com de crisis, política, esports, cultura ciència o el canvi climàtic però els conflictes bèl•lics i els refugiats centraran l'objectiu d'aquest any.

És el cas de l'exposició l'AFP 'Síria: una dècada en guerra', que retrata el conflicte bèl·lic des de la Primavera Àrab, quan semblava que el país estava a les portes d'una revolució històrica. També de 'Armenis, un poble en perill', d'Antoine Agoudjian, o 'La Primavera birmana', d'un fotògraf anònim per al The New York Times que retrata el cop d'estat al país. 'Feliç vida en parella: Haití, en la prosperitat i en l'adversitat' de Valérie Baeriswyl (Reuters) recull la fractura social al país caribeny arran del terratrèmol del 2010 que, entre d'altra, obliga parelles a casar-se de forma col•lectiva per compartir despeses.

La regió del Tigré

El Visa també oferirà una exposició sobre els últims dies del camp de Moria, que va quedar destruït per les flames el setembre de l'any passat quan més de 20.000 persones hi malvivien, i dedicarà fins a tres exposicions als conflictes de la regió del Tigré, a Etiòpia. 'Tigré: Etiòpia s'enfonsa en el caos' d'Eduardo Soteras; 'Etiòpia, exilis i derivats' d'Olivier Jobard i 'Fugir de la guerra de Trigré', de Nariman El-Mofty.

La crisi sanitària

L'edició d'enguany també dedicarà un espai a la crisi del coronavirus. Ho farà amb un reportatge dels fotògrafs de l'agència MYOP, que retrata la "doble pena" dels refugiats en la crisi sanitària, i 'Vida i mort a Nova Delhi davant la segona onada', una exposició que mostra la situació extrema que ha viscut la Índia amb la pandèmia.