El festival de dansa i arts del moviment Figueres es Mou dona avui el tret de sortida a la programació de la seva vuitena edició, que fins diumenge acollirà una quinzena de propostes artístiques en diversos espais públics de la ciutat.

L’intèrpret figuerenc Rober Gómez encetarà aquesta tarda la programació amb la presentació d’una obra site especific al Museu de l’Empordà. La jornada culminarà a l’Auditori dels Caputxins amb la proposta Transmissions a càrrec de Guille Vidal-Ribas i Javi Casado, una conferència-espectacle que combina música, audiovisuals, paraula i moviment en viu per a explicar les danses urbanes. Demà la plaça Josep Pla es convertirà en l’epicentre del festival amb tres propostes de petit format. Es tracta de la càpsula coreogràfica Dopple Leo-Lokke de la companyia Olatz de Andrés; la dansa Adama de Marcat Dance, la llar artística del multipremiat coreògraf Mario Bermúdez Gil i l’americana Catherine Coury; i Per se de la companyia Esa Gente, formada per Maria Casares i David Tornadijo, distingida amb el Premio del Público del Certamen Coreográfico de Madrid. La jornada es tancarà al castell de Sant Ferran amb la proposta Picadero dels barcelonins Haa Collective.

Dissabte tindrà lloc un dels espectacles de gran format del festival al Parc Bosc. Els francesos Bivouak cie oferiran Perceptions, una peça que combina dansa aèria i acrobàcia. El mateix dia, a la plaça Josep Pla, es podran veure els espectacles dels valencians Titoyaya Dansa, dels madrilenys Colectivo Banquet i de les mallorquines UnaiUna.

Suport a la creació

El festival tancarà diumenge la seva vuitena edició. Ho farà al castell de Sant Ferran, amb les propostes de la companyia Tres Tristes Tios que han batejat, també així, al seu primer espectacle; la formació de Miquel Barcelona que des de l’agost del 2020 duu a terme Roges; i l’artista Amer Kabanni, que presentarà l’espectacle Runa. Les propostes artístiques combinen la dansa i el circ contemporani per a oferir espectacles carregats de bellesa, ritme i moviment. Els tres creadors, juntament amb la companyia Haa Collective, presentaran el resultat de les residències que durant aquesta setmana han desenvolupat a la fortalesa figuerenca. Aquesta és una de les principals novetats d’aquesta edició que, per primera vegada, ha engegat un programa de suport a la creació contemporània de dansa.

La plaça Josep Pla serà, diumenge al vespre, l’escenari del darrer espectacle de la vuitena edició del festival Figueres es Mou. I serà en aquest espai on el Kolektivo Konika presentarà l’espectacle de circ contemporani La punta de mi nariz.