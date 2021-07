Germà Negre, El Pony Pisador, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i Les Anxovetes participaran en la segona edició de l’Hostal Càntut, una proposta del projecte «Càntut. Cançons de tradició oral» que vol recuperar la pràctica de cantar en comunitat en hostals i tavernes.

Així, els dies 7, 8 , 9, 14, 15 i 16 de juliol, al Restaurant Can Selvatà de Cornellà del Terri acollirà els sopars per cantar, on s’explorarà «el repertori de cançons satíriques, polítiques, obscenes i provocatives» que es troben al cançoner. A més, l’espai també acollirà un sopar de cantadors i cantadores, dinamitzat per la professora i cantant Gemma Pla.

Al llarg de les trobades, els artistes no oferiran el seu format habitual d’actuació sinó que interpretaran peces populars i tradicionals combinades amb el seu propi repertori en format acústic.