La primera Guanya el premi a la Millor napolitana i la Segona és corona a la categoria d'estil lliure en el primer Concurs Nacional de Pizzes

Les barcelonines La Balmesina i Can Pizza fan els Millors pizzes d'Espanya

El primer Concurs Nacional de Pizzes, Organitzat per Madrid Fusión, ha reconegut la pizzeria La Balmesina amb el primer premi nacional a la Millor pizza napolitana per la seva recepta Rita i Can Pizza a la categoria d'estil lliure amb su Proposta Jerry Tomato.

Els representants de la Balmesina, Molt orgullosos i feliços paper triomf, han Presentat una "margherita 'alternativa. «La solem elaborar a l'estiu perquè és quan a els tomàquets estan al su Millor Moment i ofereixen més gust».

Per la seva banda, els responsables de Can Pizza és mostraven exultants pel reconeixement: «Estem Molt contents perquè fa molts anys que treballem en aquest projecte i és un gran èxit per a l'equip. El nivell era Molt alt ». La seva aposta, la Jerry Tomato, parteix de la base d'uns ingredients de temporada de gran qualitat i el joc de textures amb el tomàquet com a protagonista: deshidratat, confitat i macerat. La massa fermentada durante 48 hores a dues blocs de 24 hores.

12 participants

Grosso Napoletano ha sigut l'escenari del concurs, en què han participat 12 'pizzaiolos' previament seleccionats pel jurat. És jutjava la preparació, el treball fet al forn i temps d'enfornat, el gust i la cocció de la pizza.

S’ha concedit un guardó especial a la pizzeria madrilenya Roostiq destacant l’elaboració de la seva massa. Un reconeixement que s’ha premiat amb un viatge per conèixer la geina que es desenvolupa a Pepe in Grani a Caiazzo (Nàpols), on hi ha el restaurant del president del jurat, el reconegut ‘pizzaiolo’ Franco Pepe, un dels més rellevants del món.

L’han acompanyat com a jutges Alberto Luchini (crític gastronòmic), Alberto Miragoli (propietari de la fleca Cientotreinta Grados), Bárbara Guerra (presidenta de 50 Top Pizza), Paola Freire Gómez-Chao (xef, pastissera Gran Diplome Le Cordon Bleu i creadora de contingut al compte d’Instagram @Foodtropia), Fátima Gismero (Pastissera Revelació de Madrid Fusión 2021) i Santiago Mora (director general de la DO Rueda).