Un festival fet a mida per a contribuir a la professionalització de creadores escènics menors de 30 anys residents a Catalunya i, en particular, a les comarques gironines. Aquest és el motor del nou Festival Z d’arts escèniques, que s'ha presentat aquest matí al Teatre Municipal de Girona.

Precisament aquest serà, juntament amb l’Auditori del Centre Cultural de La Mercè, l’escenari que trepitjaran les cinc propostes que donaran forma al cartell de la primera edició del certamen. Una edició que el director del festival, Jordi Duran, ha qualificat de «beta», i que preveu que en les properes edicions agafi «una altra dimensió». Una embranzida que avança que pivotarà en la projecció nacional i internacional, un desplegament «més ambiciós» de les activitats professionals i la consolidació com a motor de creació per a oferir produccions pròpies. De cara al 2022, segons ha assenyalat, l’objectiu és programar espectacles tancats i també peces que encara estan en procés de creació. Aquestes últimes comptaran amb l’acompanyament de professionals del sector que ajudaran a encaminar els joves en els seus projectes.

La mostra se celebrarà els dies 16 i 17 de juliol i s’estrenarà amb un format «discret». A banda de l’exhibició artística, la cita també ha programat dues taules de debat, una exposició fotogràfica i diverses activitats professionals, des de tastets de propostes artístiques a trobades d’intercanvi per a teixir una xarxa de creadors. Tot, sota un mateix fil conductor: la llibertat d’expressió.

La programació, seleccionada per Sílvia Escuder, Eduard Molner, Xicu Masó i Laura Pujol, comptarà amb la companyia Atzucac, que portarà a escena l’espectacle Entre polièster. Es tracta d’una reivindicació al treball de text carregat d’imatges i força poètica. Per la seva banda, Aram Pou, de la companyia Quisigui, pujarà a l’escenari amb L’últim Sífir, una proposta transdisciplinària en solitari que marida diversos llenguatges, des del circ a la dansa, passant pel teatre. El punt de partida és, segons ha confessat Pou, «la idea de l’última persona d’una cultura». La mostra també ha programat Trilök de la companyia ArtsTrilök, a partir d’on Harpeet Gill aborda la identitat de gènere, influenciat per la cultura hindú, a partir d’on ha volgut treballar amb actors occidentals per a «trobar la veritat escènica dels personatges». Completaran el cartell Pilar de dos de la companyia homònima amb una peça de carrer a partir de les arrels i tradicions en forma de dansa i Hermana, ya no de la creadora i intèrpret Katja Diao, que proposa un monòleg des d’on aborda qüestions com la raça o el gènere des de l’autoficció.

En paral·lel, el Claustre del Centre Cultural La Mercè acollirà l’exposició fotogràfica 30 ulls, múltiples mirades. Es tracta del resultat d’un taller de creació transdisciplinar i transgeneracional al voltant de la llibertat d’expressió, coproduït amb la Plataforma d’Inserció Laboral de Salt.

La iniciativa, que va sorgir després de detectar la necessitat d’obrir l’escena gironina a nous creadors per a donar una oportunitat als joves talents, té un doble objectiu: atraure el públic jove als equipaments culturals gironins. En aquesta línia, la directora del Teatre Municipal de Girona, Elena Carmona, ha destacat que estaran molt atents a l’oferta d’espectacles per a generar «complicitats» entre el Festival Z i la programació estable del teatre, i poder «mantenir aquest públic la resta de l’any».