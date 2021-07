El rei Felip VI ha assegurat aquest dijous: "Junts serem més capaços d’encarar amb esperança aquest desitjat futur de recuperació". En el seu discurs en l'acte d'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona 2020 \/ 2021 des del CaixaForum de Barcelona i després de fer referència a la pandèmia de la covid-19, el rei ha remarcat que "només així, estretament units, com s’ha vist aquesta tarda, s’aconseguirà avançar per allunyar la incertesa que ha afectat a tantes llars del país i, de manera especial, a la vida de milions de joves". Els reis han presidit l'acte acompanyats per la princesa de Girona Elionor i la infanta Sofia en un acte sense el president, Pere Aragonès, ni de cap membre del Govern.

Felip VI, que ha fet una part del discurs en català, ha recordat que aquest ha estat un "temps excepcional”. Així mateix, ha dit que la crisi ha fet emergir "profunds valors" com la solidaritat, l’esforç col·lectiu, la unió i l’afecte entre ciutadans. El rei ha indicat que és "fonamental aprendre de l’experiència per millorar i treballar units per garantir el desenvolupament professional i personal que mereixen els joves i que com a país tant es necessiten". En aquest sentit, ha recalcat que el seu lema és sempre amb els joves. Per la seva part, la princesa d'Astúries i de Girona Elionor ha arrencat la seva intervenció en català i ha indicat que "els joves necessites més que mai ser escoltats" i que el treball de la Fundació "és encara més rellevant.

Si proporcionar oportunitats a les generacions més joves és un deure que compromet sempre a qualsevol societat, la pandèmia i les seves conseqüències ho fan encara més necessari". Elionor ha manifestat que "Catalunya sempre ha estat un referent en iniciativa, creativitat i emprenedoria sobretot entre els joves, que representen aquestes qualitats, i són la clau pel progrés". La princesa ha manifestat que l'esperit de la Fundació neix de "la unió d'energies entre diferents generacions que juntes, formen la societat i busquen el progrés de tots".