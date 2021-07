Amor, desig, por i rebuig són alguns exemples dels sentiments que ens presenta Ni tu ni jo, la comèdia musical produida per GR210Produccions que s’estrena aquest cap de setmana a La Planeta i que ha estat escollida per tancar la temporada teatral d’enguany a la sala gironina.

L’obra, escrita i dirigida per Marc Torrecillas i protagonitzada pels gironins Mariona Ginès i Ovidi Llorente, posa de manifest la dictomia constant entre allò que ens diu el cervell i allò que ens dicta el cor: en Cel i en Cornelius, socis de CC Partners, són un cor i un cervell que treballen en una consultoria per ajudar a la gent a prendre decisions. Tot i això, l’equilibir entre l’instint i la raó no sempre és possible i sovint cal triar entre un o l’altre: qui guanya a qui?

L’espectacle, que es divideix en quatre escenes, combina text, humor i música a partir de variants musicals loops que apel·len directament a les emocions i permeten endinsar-se en la dualitat de l’obra.

L’estrena de Ni tu ni jo suma trenta-cinc espectacles presentats a la sala La Planeta durant aquest segon semestre cultural, que ha durat de gener fins aquest primer cap de setmana de juliol. Pere Puig, director de l’espai, assegura que la temporada ha estat tot un èxit malgrat les restriccions per Covid: tot i que, fins el maig, l’aforament de la sala era del 50%, l’ocupació ha estat sempre completa, fet que demostra «les ganes del públic d’anar al teatre», segons Puig.

Aquest estiu, però, La Planeta no tanca les portes: durant el mes de juliol es convertirà en la residència per a companyies teatrals que formaran part de la programació de la temporada vinent, que comença el setembre i, a l’agost, acollirà alguns espectacles del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag). A partir de la tardor, també comptarà amb propostes de teatre independent de producció pròpia, espectacles de Temporada Alta i la Proposta de Poesia amb col·laboració amb la Llibreria 22.