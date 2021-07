La Santa Market escalfa motors per a la seva cinquena edició, amb una programació musical encapçalada per Dvicio i Suu. La formació madrilenya aterrarà al festival el 19 de juliol per a presentar el seu nou disc, Impulso. La banda liderada per Andrés Ceballos oferirà un concert gratuït, que també repassarà els seus àlbums anteriors, des de Qué tienes tú a Justo ahora. La programació també comptarà amb un altre plat fort: Suu. La cantant barcelonina pujarà a l’escenari el 7 d’agost en un concert gratuït per a presentar el seu últim treball, Ventura. Al llarg d’aquesta edició, el certamen ha programat més d’un centenar d'actuacions amb segell local amb noms com Toni Cayena, White Shadow, Hatxe Music o Laura West.

En paral·lel, el festival inaugurarà enguany el cicle musical de talents emergents New Talent La Santa 2021, que comptarà amb 400 participants. El guardó s’entregarà el 27 d’agost i consistirà en la gravació d’una maqueta professional de la ma del compositor i productor Dan Hammon.

Com a motor empresarial i dinamitzador, el festival ha programat el 24 de juliol un networking presencial, que comptarà amb els emprenedors Euge Oller, Gonzalo Zahonero, Patrick Wind, Xavi Esquerigüela o Bruno Sanders.