El grup Rumb(a)nd Palamós ha estat l'encarregat d'inaugurar la vuitena edició del festival de rumba de la localitat baix-empordanesa. Prop de mig miler de persones, el màxim establert per evitar contagis, han ballat a l'Arbreda al ritme d'aquest grup confeccionat expressament per a l'ocasió. Es tracta del primer de cinc concerts dels que consta el festival, en el què tots són gratuïts. El proper en actuar a l'escenari palamosí serà l'artista ebrenc Joan Rovira. Després serà el torn de Maluks, i el Tribut al Gato Pérez. El festival abaixarà el teló el divendres 30 de juliol amb l'actuació de Sabor de Gràcia. Tot i que es tracta d'espectacles de franc, cal agafar l'entrada per internet per poder tenir un registre i control dels assistents.

A més, l'organització ha disposat una zona de balla per tal que aquells que vulguin puguin aixecar-se i seguir el concert a peu dret, això sí amb la mascareta posada en tot moment. També hi haurà un espai amb cadires on caldrà respectar la distància de seguretat.